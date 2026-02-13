Watching the Games: Olympic TV/streaming guide

CBC’s Milan Cortina Winter Olympics Streaming and TV Schedule for Thursday, Feb. 19, 2026.
12 a.m.
Olympic Winter Games Pacific Prime and Overnight – Day 13
2:50 a.m.
Nordic Combined – Team Sprint (Ski Jumping)
2:55 a.m.
Curling – Men’s Round Robin – Sweden vs Czechia
Curling – Men’s Round Robin – Italy vs Switzerland
Curling – Men’s Round Robin – China vs Germany
Curling – Men’s Round Robin – Norway vs Canada
3:40 a.m.
Ski Mountaineering – Men’s & Women’s Sprint – Heats
4:20 a.m.
Freestyle Skiing – Men’s Halfpipe – Qualification
5:20 a.m.
Freestyle Skiing – Men’s Aerials – Final
6 a.m.
Petro-Canada Olympic Winter Games Morning – Day 13
6:45 a.m.
Ski Mountaineering – Men’s & Women’s Sprint – Finals
7:50 a.m.
Nordic Combined – Team Sprint (Cross-Country Skiing)
7:55 a.m.
Curling – Women’s Round Robin – Switzerland vs USA
Curling – Women’s Round Robin – Canada vs South Korea
Curling – Women’s Round Robin – Japan vs China
Curling – Women’s Round Robin – Great Britain vs Italy
8:30 a.m.
Women’s Hockey – Bronze Medal Game – TBD vs TBD
Women’s Hockey – Bronze Medal Game (Atikamekw Commentary) – TBD vs TBD
Women’s Hockey – Bronze Medal Game (Innu Commentary) – TBD vs TBD
Women’s Hockey – Bronze Medal Game (Cri Commentary) – TBD vs TBD
Women’s Hockey – Bronze Medal Game (Inuktitut Commentary) – TBD vs TBD
10:20 a.m.
Speed Skating – Men’s 1500m – Final
12 p.m.
Bell Olympic Winter Games Daytime – Day 13
12:50 p.m.
Figure Skating – Women’s Free Program
12:55 p.m.
Curling – Men’s Semifinal – TBD vs TBD
Curling – Men’s Semifinal – TBD vs TBD
1 p.m.
Women’s Hockey – Gold Medal Game – TBD vs TBD
Women’s Hockey – Gold Medal Game (Inuktitut Commentary) – TBD vs TBD
Women’s Hockey – Gold Medal Game (Atikamekw Commentary) – TBD vs TBD
Women’s Hockey – Gold Medal Game (Innu Commentary) – TBD vs TBD
Women’s Hockey – Gold Medal Game (Cri Commentary) – TBD vs TBD
1:20 p.m.
Freestyle Skiing – Women’s Halfpipe – Qualification
7 p.m.
RBC Olympic Winter Games Primetime – Day 13
8 p.m.
Air Canada Olympic Winter Games Today – Day 13
