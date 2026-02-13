Menu

Sports

Watching the Games: Olympic TV/streaming guide

By The Canadian Press The Canadian Press
Posted February 13, 2026 1:23 pm
1 min read
CBC’s Milan Cortina Winter Olympics Streaming and TV Schedule for Thursday, Feb. 19, 2026.

12 a.m.

Olympic Winter Games Pacific Prime and Overnight – Day 13

2:50 a.m.

Nordic Combined – Team Sprint (Ski Jumping)

2:55 a.m.

Curling – Men’s Round Robin – Sweden vs Czechia
Curling – Men’s Round Robin – Italy vs Switzerland
Curling – Men’s Round Robin – China vs Germany
Curling – Men’s Round Robin – Norway vs Canada

3:40 a.m.

Ski Mountaineering – Men’s & Women’s Sprint – Heats

4:20 a.m.

Freestyle Skiing – Men’s Halfpipe – Qualification

5:20 a.m.

Freestyle Skiing – Men’s Aerials – Final

6 a.m.

Petro-Canada Olympic Winter Games Morning – Day 13

6:45 a.m.

Ski Mountaineering – Men’s & Women’s Sprint – Finals

7:50 a.m.

Nordic Combined – Team Sprint (Cross-Country Skiing)

7:55 a.m.

Curling – Women’s Round Robin – Switzerland vs USA
Curling – Women’s Round Robin – Canada vs South Korea
Curling – Women’s Round Robin – Japan vs China
Curling – Women’s Round Robin – Great Britain vs Italy

8:30 a.m.

Women’s Hockey – Bronze Medal Game – TBD vs TBD
Women’s Hockey – Bronze Medal Game (Atikamekw Commentary) – TBD vs TBD
Women’s Hockey – Bronze Medal Game (Innu Commentary) – TBD vs TBD
Women’s Hockey – Bronze Medal Game (Cri Commentary) – TBD vs TBD
Women’s Hockey – Bronze Medal Game (Inuktitut Commentary) – TBD vs TBD

10:20 a.m.

Speed Skating – Men’s 1500m – Final

12 p.m.

Bell Olympic Winter Games Daytime – Day 13

12:50 p.m.

Figure Skating – Women’s Free Program

12:55 p.m.

Curling – Men’s Semifinal – TBD vs TBD
Curling – Men’s Semifinal – TBD vs TBD

1 p.m.

Women’s Hockey – Gold Medal Game – TBD vs TBD
Women’s Hockey – Gold Medal Game (Inuktitut Commentary) – TBD vs TBD
Women’s Hockey – Gold Medal Game (Atikamekw Commentary) – TBD vs TBD
Women’s Hockey – Gold Medal Game (Innu Commentary) – TBD vs TBD
Women’s Hockey – Gold Medal Game (Cri Commentary) – TBD vs TBD

1:20 p.m.

Freestyle Skiing – Women’s Halfpipe – Qualification

7 p.m.

RBC Olympic Winter Games Primetime – Day 13

8 p.m.

Air Canada Olympic Winter Games Today – Day 13

© 2026 The Canadian Press

