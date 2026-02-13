Watching the Games: Olympic TV/streaming guide

CBC’s Milan Cortina Winter Olympics Streaming and TV Schedule for Sunday, Feb. 15, 2026.
12 a.m.
Olympic Winter Games Pacific Prime and Overnight – Day 9
2:55 a.m.
Curling – Men’s Round Robin – USA vs Sweden
Curling – Men’s Round Robin – Germany vs Great Britain
Curling – Men’s Round Robin – Norway vs Italy
3:50 a.m.
Alpine Skiing – Women’s Giant Slalom – Run 1
Bobsleigh – Women’s Monobob – Heats 1 & 2
4:20 a.m.
Freestyle Skiing – Men’s Dual Moguls – Final
5:05 a.m.
Get breaking National news
Biathlon – Men’s 12.5km Pursuit – Final
5:55 a.m.
Cross-Country Skiing – Men’s 4×7.5km Relay – Final
6 a.m.
Olympic Morning: Milano Cortina 2026 – Day 9
Men’s Hockey – Preliminary – Switzerland vs Czechia
7:10 a.m.
Alpine Skiing – Women’s Giant Slalom – Run 2
7:35 a.m.
Snowboard – Mixed Team Snowboard Cross – Final
7:55 a.m.
Curling – Women’s Round Robin – Japan vs South Korea
Curling – Women’s Round Robin – Denmark vs Italy
Curling – Women’s Round Robin – Great Britain vs Sweden
Curling – Women’s Round Robin – USA vs China
8:35 a.m.
Biathlon – Women’s 10km Pursuit – Final
9:50 a.m.
Speed Skating – Women’s 500m – Final
10:30 a.m.
Men’s Hockey – Preliminary – Canada vs France
Men’s Hockey – Preliminary (Inuktitut Commentary) – Canada vs France
11:20 a.m.
Ski Jumping – Women’s LH Individual – Final
11:50 a.m.
Skeleton – Mixed Team – Final
12 p.m.
Olympic Daytime: Milano Cortina 2026 – Day 9
12:55 p.m.
Curling – Men’s Round Robin – China vs Canada
Curling – Men’s Round Robin – Norway vs USA
Curling – Men’s Round Robin – Italy vs Czechia
Curling – Men’s Round Robin – Great Britain vs Switzerland
1 p.m.
Men’s Hockey – Preliminary – Denmark vs Latvia
1:20 p.m.
Freestyle Skiing – Men’s Big Air – Qualification
1:35 p.m.
Figure Skating – Pairs Short Program
3 p.m.
Men’s Hockey – Preliminary – USA vs Germany
Men’s Hockey – Preliminary (Inuktitut Commentary) – USA vs Germany
6 p.m.
RBC Olympic Winter Games Primetime – Day 9
8 p.m.
Air Canada Olympic Winter Games Today – Day 9
Write a comment