Sports

Watching the Games: Olympic TV/streaming guide

By The Canadian Press The Canadian Press
Posted February 13, 2026 1:16 pm
1 min read
CBC’s Milan Cortina Winter Olympics Streaming and TV Schedule for Sunday, Feb. 15, 2026.

12 a.m.

Olympic Winter Games Pacific Prime and Overnight – Day 9

2:55 a.m.

Curling – Men’s Round Robin – USA vs Sweden

Curling – Men’s Round Robin – Germany vs Great Britain

Curling – Men’s Round Robin – Norway vs Italy

3:50 a.m.

Alpine Skiing – Women’s Giant Slalom – Run 1

Bobsleigh – Women’s Monobob – Heats 1 & 2

4:20 a.m.

Freestyle Skiing – Men’s Dual Moguls – Final

5:05 a.m.

Biathlon – Men’s 12.5km Pursuit – Final

5:55 a.m.

Cross-Country Skiing – Men’s 4×7.5km Relay – Final

6 a.m.

Olympic Morning: Milano Cortina 2026 – Day 9

Men’s Hockey – Preliminary – Switzerland vs Czechia

7:10 a.m.

Alpine Skiing – Women’s Giant Slalom – Run 2

7:35 a.m.

Snowboard – Mixed Team Snowboard Cross – Final

7:55 a.m.

Curling – Women’s Round Robin – Japan vs South Korea

Curling – Women’s Round Robin – Denmark vs Italy

Curling – Women’s Round Robin – Great Britain vs Sweden

Curling – Women’s Round Robin – USA vs China

8:35 a.m.

Biathlon – Women’s 10km Pursuit – Final

9:50 a.m.

Speed Skating – Women’s 500m – Final

10:30 a.m.

Men’s Hockey – Preliminary – Canada vs France

Men’s Hockey – Preliminary (Inuktitut Commentary) – Canada vs France

11:20 a.m.

Ski Jumping – Women’s LH Individual – Final

11:50 a.m.

Skeleton – Mixed Team – Final

12 p.m.

Olympic Daytime: Milano Cortina 2026 – Day 9

12:55 p.m.

Curling – Men’s Round Robin – China vs Canada

Curling – Men’s Round Robin – Norway vs USA

Curling – Men’s Round Robin – Italy vs Czechia

Curling – Men’s Round Robin – Great Britain vs Switzerland

1 p.m.

Men’s Hockey – Preliminary – Denmark vs Latvia

1:20 p.m.

Freestyle Skiing – Men’s Big Air – Qualification

1:35 p.m.

Figure Skating – Pairs Short Program

3 p.m.

Men’s Hockey – Preliminary – USA vs Germany

Men’s Hockey – Preliminary (Inuktitut Commentary) – USA vs Germany

6 p.m.

RBC Olympic Winter Games Primetime – Day 9

8 p.m.

Air Canada Olympic Winter Games Today – Day 9

© 2026 The Canadian Press

