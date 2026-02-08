Watching the Games: Olympic TV/streaming guide

CBC’s Milan Cortina Winter Olympics Streaming and TV Schedule for Thursday, Feb. 12, 2026.
12 a.m.
Olympic Winter Games Pacific Prime and Overnight – Day 6
2:55 a.m.
Curling – Women’s Round Robin – South Korea vs USA
Curling – Women’s Round Robin – Japan vs Sweden
Curling – Women’s Round Robin – Italy vs Switzerland
Curling – Women’s Round Robin – Canada vs Denmark
3:20 a.m.
Skeleton – Men’s – Heats 1 & 2
3:50 a.m.
Freestyle Skiing – Men’s Moguls Qualification 2
Snowboard – Men’s Snowboard Cross Qualification
5:20 a.m.
Alpine Skiing – Women’s Super-G Final
6 a.m.
Petro-Canada Olympic Winter Games Morning – Day 6
Men’s Hockey – Preliminary – Switzerland vs France
6:05 a.m.
Freestyle Skiing – Men’s Moguls Final
6:50 a.m.
Cross-Country Skiing – Women’s 10km Interval Start Free Final
7:35 a.m.
Snowboard – Men’s Snowboard Cross Final
7:55 a.m.
Curling – Men’s Round Robin – Norway vs Germany
Curling – Men’s Round Robin – USA vs Switzerland
Curling – Men’s Round Robin – Great Britain vs Sweden
8:10 a.m.
Women’s Hockey – Preliminary – Finland vs Canada
Women’s Hockey – Preliminary (Inuktitut Commentary) – Finland vs Canada
10:20 a.m.
Speed Skating – Women’s 5000m Final
10:30 a.m.
Men’s Hockey – Preliminary – Canada vs Czechia
Men’s Hockey – Preliminary (Inuktitut Commentary) – Canada vs Czechia
12 p.m.
Bell Olympic Winter Games Daytime – Day 6
12:20 p.m.
Luge – Team Relay Final
12:55 p.m.
Curling – Women’s Round Robin – China vs Great Britain
Curling – Women’s Round Robin – Italy vs South Korea
Curling – Women’s Round Robin – Denmark vs Japan
Curling – Women’s Round Robin – Sweden vs USA
1:20 p.m.
Snowboard – Women’s Halfpipe Final
2:05 p.m.
Short Track Speed Skating – Women’s 500m Final
Short Track Speed Skating – Men’s 1000m Final
3 p.m.
Men’s Hockey – Preliminary – Latvia vs USA
Men’s Hockey – Preliminary (Inuktitut Commentary) – Latvia vs USA
Men’s Hockey – Preliminary – Germany vs Denmark
7 p.m.
RBC Olympic Winter Games Primetime – Day 6
8 p.m.
Air Canada Olympic Winter Games Today – Day 6
