Sports

Watching the Games: Olympic TV/streaming guide

By The Canadian Press The Canadian Press
Posted February 8, 2026 2:13 pm
1 min read
CBC’s Milan Cortina Winter Olympics Streaming and TV Schedule for Thursday, Feb. 12, 2026.

12 a.m.

Olympic Winter Games Pacific Prime and Overnight – Day 6

2:55 a.m.

Curling – Women’s Round Robin – South Korea vs USA

Curling – Women’s Round Robin – Japan vs Sweden

Curling – Women’s Round Robin – Italy vs Switzerland

Curling – Women’s Round Robin – Canada vs Denmark

3:20 a.m.

Skeleton – Men’s – Heats 1 & 2

3:50 a.m.

Freestyle Skiing – Men’s Moguls Qualification 2

Team USA Olympians, protesters speak out against ICE presence in Milan

Snowboard – Men’s Snowboard Cross Qualification

5:20 a.m.

Alpine Skiing – Women’s Super-G Final

6 a.m.

Petro-Canada Olympic Winter Games Morning – Day 6

Men’s Hockey – Preliminary – Switzerland vs France

6:05 a.m.

Freestyle Skiing – Men’s Moguls Final

6:50 a.m.

Cross-Country Skiing – Women’s 10km Interval Start Free Final

7:35 a.m.

Snowboard – Men’s Snowboard Cross Final

7:55 a.m.

Curling – Men’s Round Robin – Norway vs Germany

Curling – Men’s Round Robin – USA vs Switzerland

Curling – Men’s Round Robin – Great Britain vs Sweden

8:10 a.m.

Women’s Hockey – Preliminary – Finland vs Canada

Women’s Hockey – Preliminary (Inuktitut Commentary) – Finland vs Canada

10:20 a.m.

Speed Skating – Women’s 5000m Final

10:30 a.m.

Men’s Hockey – Preliminary – Canada vs Czechia

Men’s Hockey – Preliminary (Inuktitut Commentary) – Canada vs Czechia

12 p.m.

Bell Olympic Winter Games Daytime – Day 6

12:20 p.m.

Luge – Team Relay Final

12:55 p.m.

Curling – Women’s Round Robin – China vs Great Britain

Curling – Women’s Round Robin – Italy vs South Korea

Curling – Women’s Round Robin – Denmark vs Japan

Curling – Women’s Round Robin – Sweden vs USA

1:20 p.m.

Snowboard – Women’s Halfpipe Final

2:05 p.m.

Short Track Speed Skating – Women’s 500m Final

Short Track Speed Skating – Men’s 1000m Final

3 p.m.

Men’s Hockey – Preliminary – Latvia vs USA

Men’s Hockey – Preliminary (Inuktitut Commentary) – Latvia vs USA

Men’s Hockey – Preliminary – Germany vs Denmark

7 p.m.

RBC Olympic Winter Games Primetime – Day 6

8 p.m.

Air Canada Olympic Winter Games Today – Day 6

© 2026 The Canadian Press

