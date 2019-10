Élections fédéraux: voici ce que vous devez savoir pour voter (French)

Send this page to someone via email

Les électeurs canadiens iront aux urnes le 21 octobre. Ils décideront de réélire les libéraux de Justin Trudeau ou ils choisiront un autre parti pour former le prochain gouvernement du Canada.

Voici tout ce que vous devez savoir pour voter à la 43e élection fédérale:

Pour qui je vote et où puis-je voter?

Chaque électeur votera dans un bureau de vote spécifique, identifié sur sa carte d’information de l’électeur. Élections Canada publiera également une liste des bureaux de vote vérifiés.

Pour trouver la liste officielle des candidats dans chacune des 338 circonscriptions, cliquez ici.

Qui peut voter?

Pour voter, vous devez:

– être citoyen canadien

– avoir au moins 18 ans le jour de l’élection

– prouver votre identité et votre adresse

Pour vérifier si vous êtes inscrit pour voter, cliquez ici.

Si vous n’êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire en personne au bureau de vote avec les documents appropriés.

Les pièces d’identité à présenter au moment de vote

Pour pouvoir voter, vous devez prouver votre identité et votre adresse. Voici les deux façons de le faire:

-Apportez votre permis de conduire ou toute autre carte délivrée par un gouvernement canadien (fédéral, provincial, territorial ou municipal) portant votre photo, votre nom et votre adresse actuelle.

-Présentez deux pièces d’identité indiquant votre nom et au moins l’une d’elles votre adresse actuelle. Par exemple, vous pouvez montrer à la fois un passeport et une facture de services publics. Vous pouvez trouver une liste complète des pièces d’identité acceptées ici.

Que dois-je faire si je n’ai pas de pièce d’identité

Selon Élections Canada, vous pouvez toujours voter sans pièce d’identité en déclarant votre identité et votre adresse par écrit et en demandant à quelqu’un d’être votre répondant. Cette personne doit prouver son identité et son adresse.

Quand voter?

Voici quelques jours où vous pouvez voter aux élections fédérales:

– Votez à votre bureau de vote le jour du scrutin, le lundi 21 octobre 2019.

– Si vous ne pouvez pas vous rendre le jour du scrutin, les bureaux de vote par anticipation seront ouverts les 11, 12, 13 et 14 octobre.

Consultez votre carte d’information d’électeur pour trouver votre bureau de vote par anticipation.

– Vous pouvez voter à n’importe quel bureau d’Élections Canada avant le 15 octobre avec un bulletin de vote spécial.

Vous pouvez également voter par la poste. Vous devez en faire demande à n’importe quel bureau d’Élections Canada ou en ligne avant 18 heures, le mardi 15 octobre.

Heures de vote partout au Canada le jour du scrutin (heure locale):

Heure de Terre-Neuve: 8h30 à 20h30

Heure de l’Atlantique: 8h30 à 20h30

Heure de l’Est: 9h30 à 21h30

Heure du Centre *: 8h30 à 20h30

Heure des Rocheuses *: 7h30 à 19h30

Heure du Pacifique: 7h à 19h

Temps alloué pour voter le jour de l’élection

Selon la loi canadienne, chaque employeur doit accorder aux employés trois heures consécutives pour aller voter pendant les heures de vote, le jour de l’élection. Par contre, il est interdit à l’employeur de faire des déductions sur le salaire d’un employé.

Informations de vote pour les sans-abri

Si vous êtes sans abri ou sans domicile fixe et que vous fréquentez un établissement qui offre de l’hébergement ou de la nourriture, vous pouvez utiliser l’adresse du refuge comme adresse de votre domicile.

Pour prouver votre adresse, vous devrez demander à un responsable de l’établissement de vous fournir une lettre de confirmation de résidence. Si vous n’avez pas de pièce d’identité, vous pouvez demander à une personne d’être votre répondant mais cette personne doit prouver son identité et son adresse.

Informations de vote pour les étudiants

Si vous êtes étudiant, vous devez décider quel domicile est considéré comme votre lieu de résidence. Vous devez utiliser cette adresse pour vous inscrire et pour voter.

Si vous étudiez à l’étranger, vous pouvez voter par la poste.

Puis-je voter si je suis un citoyen canadien vivant à l’étranger?

Oui.

Vous pouvez cliquer ici pour s’inscrire au Registre international des électeurs. Une trousse de vote vous sera envoyé par la poste.

Combien de sièges un parti doit-il remporter?

Un parti a besoin d’au moins 170 sièges au Parlement pour former un gouvernement majoritaire.

Un gouvernement minoritaire existe lorsqu’un parti qui obtient moins de 170 sièges, mais qui gagne le plus grand nombre de sièges.