Canada election: Here’s what you need to know to vote (Cantonese)

選民需在 10 月 21 日前往投票箱所在地。將決定是改選賈斯汀·特魯多的自由黨，還是選擇另一方組成下屆加拿大政府。

你需要知道的第 43 屆聯邦大選投票事項：

投給誰，在哪投？

每位選民將在選民資訊卡上標識的特定投票站進行投票。Elections Canada 也將在此處提供經過驗證的投票站及其位置的清單。

要查找所有 338 候選人的列表，請點擊此處。

誰可以投票？

投票資格：

– 加拿大公民

– 年滿 18 歲

– 可以證明身份和住址

如需驗證是否已註冊投票，請點擊此處。

如果尚未註冊，則可以親自到投票站進行註冊，並提供適當的文件。

我需要什麼文件？

為了投票，你需要證明自己的身份和住址。有兩種方法：

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帶上你的駕駛執照或任何有照片，姓名和地址並且由政府（聯邦，省或市政府發行）的 ID。

出示兩張顯示你的姓名的 ID。其中至少一個必須顯示你的當前住址。例如，你可以同時出示護照和水電費賬單。可以在此處找到完整的 ID 清單。

如果沒有 ID 怎麼辦？

根據 Elections Canada 的規定，你仍然可以通過書面聲明你的身份和住址（以及他人擔保），無需 ID 即可進行投票。該人必須能夠證明其身份和住址。

我什麼時候可以投票？

你可以在以下幾天投票聯邦選舉：

– 於選舉日 2019 年 10 月 21 日在你的投票點投票。

– 如果你無法在選舉日參加投票，則預先投票點將於 10 月 11 日，12 日，13 日和 14 日開放。

這些地點將打印在你的選民資訊卡上。

– 你可以在 10 月 15 日之前親臨 Elections Canada 任何辦事處投票，進行特別投票。

你也可以通過郵件投票，只要你在 10 月 15 日 ET 時間下午 6點之前申請即可。

選舉日全加拿大的投票時間（所有時間均為當地時間）：

紐芬蘭時間：8:30 a.m. – 8:30 p.m.

大西洋時間：8:30 a.m. – 8:30 p.m.

東部時間：9:30 a.m. – 9:30 p.m.

中部時間 *：8:30 a.m. – 8:30 p.m.

山區時間 *：7:30 a.m. – 7:30 p.m.

太平洋時間：7 a.m. – 7 p.m.

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我可以請假來投票嗎？

根據加拿大法律，每位雇主在不降低工資的情況下，在選舉日必須給僱員連續三個小時進行投票。

無家可歸者投票信息

如果你無家可歸併住在庇護所中，則可以使用庇護所的地址作為家庭住址。如果你住在街道上，則可以使用接受服務的庇護所或湯廚房的住所作為家庭住址。

為了證明你的住址，你需要從庇護所或湯廚房裡找一個職員來填寫居住確認信。如果你沒有 ID，可以找人擔保，但是他們需要使用具有當前住址的有效 ID。

學生投票信息

居住在兩個地方的學生必須決定為選舉目的選擇其中一個住址。無論哪個地方，他們都應該使用該住址進行投票登記。

如果正在國外學習，則可以通過郵件投票。

如果我是居住在國外的加拿大公民，我可以投票嗎？

可以。

你可以點擊此處進入國際選民登記，然後將向你發送投票材料。

一方需要贏得幾個席位？

一個政黨需要在議會中擁有 170 個席位才能贏得多數政府。

一個擁有少於 170 個席位但仍比任何其他政黨都多的政黨贏得了少數政府的支持。