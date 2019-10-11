Canada election: Here’s what you need to know to vote (Arabic عربي)

يتوجّه الناخبون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الحادي والعشرين من أكتوبر. وفي هذه الانتخابات سيقرّر الناخبون إن كان سيعيدون انتخاب الحزب الليبرالي الكندي (حزب جاستن ترودو) مجدداً أم سيختارون حزباً آخر لتشكيل الحكومة المقبلة لكند

:فيما يلي عرض لجميع المعلومات التي تحتاج إلى معرفتها للتصويت في الانتخابات الفيدرالية الثالثة والأربعين

لمن أصوّت، وأين يمكنني التصويت؟

(سيدلي كل ناخب بصوته في مركز الاقتراع المدوّن على بطاقة معلومات الناخب. وستوفر هيئة الانتخابات الكندية قائمة بمراكز الاقتراع المؤكّدة وأماكنها (انقر هنا

.للاطّلاع على قائمة المرشحين المتنافسين على مقاعد البرلمان البالغ عددها 338 مقعدًا، انقر هنا

من يحق له التصويت؟

:لكي تتمكّن من التصويت؛ يجب أن

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تكون مواطناً كندياً –

يكون عمرك 18 عاماً أو أكثر في يوم الانتخابات –

تكون قادرًا على إثبات هويتك وعنوانك –

.للتحقق ممّا إذا كنت مسجلًا في سجلات الناخبين، انقر هنا

.إذا لم تكن مسجلًا حتى الآن، فيمكنك التسجيل أثناء وجودك في مركز الاقتراع شريطة إحضارك الوثائق اللازمة

ما الوثائق التي أحتاج إليها لأتمكّن من التصويت؟

:لكي تتمكّن من التصويت، يجب عليك إثبات هويتك وعنوانك. وهناك طريقتان للقيام بذلك

.أن تقدّم رخصة قيادتك أو أيّ بطاقة هوية صادرة من هيئة حكومية (فيدرالية، أو إقليمية، أو بلدية) تحمل صورتك واسمك وعنوانك

أن تبرز مستندين من مستندات إثبات الهوية؛ ويجب أن يحمل كلا المستندين اسمك، ويحمل أحدهما على الأقل عنوانك الحالي (على سبيل المثال، جواز سفر وفاتورة مرافق). يمكنك الاطّلاع على قائمة كاملة بمستندات إثبات الهوية المقبولة هنا

ماذا أفعل إذا لم يكن لديّ ما يثبت هويتي؟

.وفقًا لقواعد هيئة الانتخابات الكندية، يمكنك التصويت بدون بطاقة هوية عن طريق تأكيد هويتك وعنوانك كتابيًا، وأن يشهد أحد الأشخاص على صحة بياناتك؛ شريطة أن يكون هذا الشخص قادرًا على إثبات هويته وعنوانه

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متى يمكنني التصويت؟

:فيما يلي بعض الأيام التي يمكنك فيها التصويت في الانتخابات الفيدرالية

التصويت في مركز اقتراعك المحدّد في يوم الانتخابات، الموافق 21 أكتوبر 2019 –

وإذا لم تتمكّن من التصويت في يوم الانتخابات، فستكون هناك مراكز اقتراع مبكّر مفتوحة أيام 11 و12 و13 و14 أكتوبر –

وستُطبع أماكن هذه المراكز على بطاقة معلومات الناخب –

يمكنك الحضور للتصويت في أيّ مقر من مقرات هيئة الانتخابات الكندية من خلال اقتراع خاصّ حتى يوم 15 أكتوبر –

كما يمكنك التصويت عن طريق البريد في موعدٍ أقصاه الساعة السادسة مساءً (بالتوقيت الشرقي) من يوم 15 أكتوبر –

:(ساعات التصويت في جميع أرجاء كندا في يوم الانتخابات (جميع التوقيتات محلية

.توقيت نيوفاوندلاند: من 8:30 صباحًا إلى 8:30 مساء

.توقيت منطقة المحيط الأطلسي: من 8:30 صباحًا إلى 8:30 مساءً

.التوقيت الشرقي: من 9:30 صباحًا إلى 9:30 مساءً

.التوقيت المركزي*: من 8:30 صباحًا إلى 8:30 مساءً

.التوقيت الجبلي*: من 7:30 صباحًا إلى 7:30 مساءً

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.توقيت منطقة المحيط الهادئ: من 7 صباحًا إلى 7 مساءً

هل يمكنني الحصول على إجازة من عملي للإدلاء بصوتي؟

.بموجب القانون الكندي، يجب على كل صاحب عمل منح موظفيه ثلاث ساعات متتالية مدفوعة الأجر للتصويت في يوم الانتخابات في أوقات فتح مراكز الاقتراع

معلومات التصويت الخاصّة بالمشرَّدين

إذا كنتَ مشرّدًا وتقيم في مركز إيواء، فيمكنك استخدام عنوان هذا المركز باعتباره عنوانًا لمنزلك. وإذا كنتَ تعيش في الشارع، فيمكنك استخدام عنوان مركز الإيواء أو المطعم الخيري الذي تحصل منه على خدمات باعتباره عنوانًا لمنزلك

ولإثبات عنوانك، يجب عليك أن تطلب من أحد موظفي ذلك المركز أو المطعم الخيري ملء خطاب إثبات لعنوان إقامتك. إذا لم يكن لديك إثبات هوية، فيمكنك أن تطلب من شخص يحمل بطاقة هوية سارية محدّد بها عنوانه الحالي أن يشهد على صحة عنوانك

معلومات التصويت الخاصّة بالطلاب

.يجب على أيّ طالب يقيم في مكانين مختلفين أن يحدّد أحدهما كعنوان له لأغراض الانتخابات. ويجب عليه استخدام ذلك العنوان في عملية التسجيل للتصويت في الانتخابات

.إذا كنتَ طالبًا تدرس في الخارج، فيمكنك التصويت عن طريق البريد

هل يمكنني التصويت إذا كنتُ مواطنًا كنديًا أعيش في الخارج؟

.نعم

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.يمكنك النقر هنا للتسجيل في سجل الناخبين الدوليين، وسنرسل لك مجموعة مواد إرشادية خاصّة بالتصويت في الانتخابات

كم عدد المقاعد التي يحتاجها أيّ حزب للفوز في الانتخابات؟

.يمكن لأيّ حزب تشكيل حكومة أغلبية إذا تمكّن من الفوز بعدد 170 مقعدًا على الأقل من مقاعد البرلمان

.ويمكن لأيّ حزب يفوز بأقل من 170 مقعدًا تشكيل حكومة أقلية إذا تصدّر قائمة الأحزاب المتنافسة من حيث عدد المقاعد