Canada election: Here’s what you need to know to vote (Mandarin)

选民需在 10 月 21 日前往投票箱所在地。将决定是改选贾斯汀·特鲁多的自由党，还是选择另一政党成下届加拿大政府。

您需要知道的第 43 届联邦大选投票事项：

投给谁，在哪投？

每位选民将在选民信息卡上标识的特定投票站进行投票。Elections Canada 也将在此处提供经过验证的投票站及其位置的列表。

要查找所有 338 候选人的列表，请单击此处。

谁可以投票？

投票资格：

– 加拿大公民

– 年满 18 岁

– 可以证明身份和住址

如需验证是否已注册投票，请点击此处。

如果尚未注册，则可以亲自到投票站进行注册，并提供适当的文件。

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我需要什么文件？

为了投票，您需要证明自己的身份和住址。有两种方法：

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带上您的驾驶执照或任何有您的照片，姓名和地址并且由政府（联邦，省或市政府)发行 的 ID。

出示两张显示您的姓名的 ID。其中至少一个必须显示您的当前住址。例如，您可以同时出示护照和水电费账单。可以在此处找到完整的 ID 清单。

如果没有 ID 怎么办？

根据 Elections Canada 的规定，您仍然可以通过书面声明您的身份和住址（以及他人担保），无需 ID 即可进行投票。该人必须能够证明其身份和住址。

3:42 How Canada’s electoral districts are determined How Canada’s electoral districts are determined

我什么时候可以投票？

您可以在以下几天投票联邦选举：

– 于选举日 2019 年 10 月 21 日在您的投票点投票。

– 如果您无法在选举日参加投票，则预先投票点将于 10 月 11 日，12 日，13 日和 14 日开放。

这些地点将打印在您的选民信息卡上。

– 您可以在 10 月 15 日之前亲临 Elections Canada 任何办事处投票，进行特别投票。

您也可以通过邮件投票，只要您在 10 月 15 日 ET 时间下午 6点之前申请即可。

选举日全加拿大的投票时间（所有时间均为当地时间）：

纽芬兰时间：8:30 a.m. – 8:30 p.m.

大西洋时间：8:30 a.m. – 8:30 p.m.

东部时间：9:30 a.m. – 9:30 p.m.

中部时间：8:30 a.m. – 8:30 p.m.

山区时间：7:30 a.m. – 7:30 p.m.

太平洋时间：7 a.m. – 7 p.m.

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我可以请假来投票吗？

根据加拿大法律，每位雇主在不降低工资的情况下，在选举日必须给雇员连续三个小时进行投票。

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无家可归者投票信息

如果您无家可归并住在庇护所中，则可以使用庇护所的地址作为家庭住址。如果您住在街道上，则可以使用接受服务的庇护所或施食处的地址作为家庭住址。

为了证明您的住址，您需要从庇护所或施食处里找一个职员来为您填写居住确认信。如果您没有 ID，可以找人为您担保，但是他们需要使用具有当前住址的有效 ID。

学生投票信息

居住在两个地方的学生必须决定为选举目的选择其中一个住址。无论哪个地方，他们都应该使用该住址进行投票登记。

如果正在国外学习，则可以通过邮件投票。

2:08 Federal leaders make promises for Canadian families Federal leaders make promises for Canadian families

如果我是居住在国外的加拿大公民，我可以投票吗？

可以。

您可以点击此处进入国际选民登记，您将会收到投票所需的全部材料。

一方需要赢得几个席位？

一个政党需要在议会中拥有 170 个席位才能赢得多数政府。

一个拥有少于 170 个席位但仍比任何其他政党都多的政党赢得了少数政府的支持。