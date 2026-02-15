Menu

Sports

Watching the Games: Olympic TV/streaming guide

By The Canadian Press The Canadian Press
Posted February 15, 2026 8:38 am
1 min read
CBC’s Milan Cortina Winter Olympics Streaming and TV Schedule for Sunday, Feb. 22, 2026.

12 a.m.

Olympic Winter Games Pacific Prime and Overnight – Day 16

3:50 a.m.

Bobsleigh – 4-Man – Heats 3 & 4  Cross-Country Skiing – Women’s 50km Mass Start Classic

4:55 a.m.

Curling – Women’s Gold Medal Game – TBD vs TBD

6 a.m.

Petro-Canada Olympic Winter Games Morning – Day 16

8 a.m.

Men’s Hockey – Gold Medal Game – TBD vs TBD  Men’s Hockey – Gold Medal Game (Inuktitut Commentary) – TBD vs TBD  Men’s Hockey – Gold Medal Game (Atikamekw Commentary) – TBD vs TBD  Men’s Hockey – Gold Medal Game (Innu Commentary) – TBD vs TBD  Men’s Hockey – Gold Medal Game (Cri Commentary) – TBD vs TBD

12 p.m.

Bell Olympic Winter Games Daytime – Day 16

2 p.m.

Milano Cortina 2026 – Countdown to Closing Ceremony

2:30 p.m.

Closing Ceremony – Milano Cortina 2026  Closing Ceremony – Milano Cortina 2026 (ASL)

5 p.m.

RBC Olympic Winter Games Primetime – Day 16

7 p.m.

Olympic Primetime Closing Ceremony – Milano Cortina 2026

8 p.m.

Air Canada Olympic Winter Games Today – Day 16

© 2026 The Canadian Press

