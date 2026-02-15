Watching the Games: Olympic TV/streaming guide

CBC’s Milan Cortina Winter Olympics Streaming and TV Schedule for Sunday, Feb. 22, 2026.
12 a.m.
Olympic Winter Games Pacific Prime and Overnight – Day 16
3:50 a.m.
Bobsleigh – 4-Man – Heats 3 & 4 Cross-Country Skiing – Women’s 50km Mass Start Classic
4:55 a.m.
Curling – Women’s Gold Medal Game – TBD vs TBD
6 a.m.
Petro-Canada Olympic Winter Games Morning – Day 16
8 a.m.
Men’s Hockey – Gold Medal Game – TBD vs TBD Men’s Hockey – Gold Medal Game (Inuktitut Commentary) – TBD vs TBD Men’s Hockey – Gold Medal Game (Atikamekw Commentary) – TBD vs TBD Men’s Hockey – Gold Medal Game (Innu Commentary) – TBD vs TBD Men’s Hockey – Gold Medal Game (Cri Commentary) – TBD vs TBD
12 p.m.
Bell Olympic Winter Games Daytime – Day 16
2 p.m.
Milano Cortina 2026 – Countdown to Closing Ceremony
2:30 p.m.
Closing Ceremony – Milano Cortina 2026 Closing Ceremony – Milano Cortina 2026 (ASL)
5 p.m.
RBC Olympic Winter Games Primetime – Day 16
7 p.m.
Olympic Primetime Closing Ceremony – Milano Cortina 2026
8 p.m.
Air Canada Olympic Winter Games Today – Day 16
