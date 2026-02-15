Watching the Games: Olympic TV/streaming guide

CBC’s Milan Cortina Winter Olympics Streaming and TV Schedule for Friday, Feb. 20, 2026.
12 a.m.
Olympic Winter Games Pacific Prime and Overnight – Day 14
3:50 a.m.
Freestyle Skiing – Women’s Ski Cross – Qualification
5:50 a.m.
Freestyle Skiing – Women’s Ski Cross – Final
6 a.m.
Petro-Canada Olympic Winter Games Morning – Day 14
7:55 a.m.
Curling – Women’s Semifinal – TBD vs TBD
Curling – Women’s Semifinal – TBD vs TBD
8:05 a.m.
Get daily National news
Biathlon – Men’s 15km Mass Start
10:20 a.m.
Speed Skating – Women’s 1500m – Final
10:30 a.m.
Men’s Hockey – Semifinal – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Semifinal (Inuktitut Commentary) – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Semifinal (Atikamekw Commentary) – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Semifinal (Innu Commentary) – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Semifinal (Cri Commentary) – TBD vs TBD
11:50 a.m.
Bobsleigh – 2-Woman – Heats 1 & 2
12 p.m.
Bell Olympic Winter Games Daytime – Day 14
12:55 p.m.
Curling – Men’s Bronze Medal Game – TBD vs TBD
1:20 p.m.
Freestyle Skiing – Men’s Halfpipe – Final
2:05 p.m.
Short Track Speed Skating – Men’s 5000m Relay Final
Short Track Speed Skating – Women’s 1500m Final
3 p.m.
Men’s Hockey – Semifinal – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Semifinal (Inuktitut Commentary) – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Semifinal (Atikamekw Commentary) – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Semifinal (Innu Commentary) – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Semifinal (Cri Commentary) – TBD vs TBD
7 p.m.
RBC Olympic Winter Games Primetime – Day 14
8 p.m.
Air Canada Olympic Winter Games Today – Day 14
Write a comment