Sports

Watching the Games: Olympic TV/streaming guide

By The Canadian Press The Canadian Press
Posted February 15, 2026 8:37 am
1 min read
CBC’s Milan Cortina Winter Olympics Streaming and TV Schedule for Friday, Feb. 20, 2026.

12 a.m.

Olympic Winter Games Pacific Prime and Overnight – Day 14

3:50 a.m.

Freestyle Skiing – Women’s Ski Cross – Qualification

5:50 a.m.

Freestyle Skiing – Women’s Ski Cross – Final

6 a.m.

Petro-Canada Olympic Winter Games Morning – Day 14

7:55 a.m.

Curling – Women’s Semifinal – TBD vs TBD

'You have to be confident': Canada's Grondin speaks silver medal win in Men's Snowboard Cross
‘You have to be confident’: Canada’s Grondin speaks silver medal win in Men’s Snowboard Cross

Curling – Women’s Semifinal – TBD vs TBD
8:05 a.m.

Biathlon – Men’s 15km Mass Start

10:20 a.m.

Speed Skating – Women’s 1500m – Final

10:30 a.m.

Men’s Hockey – Semifinal – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Semifinal (Inuktitut Commentary) – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Semifinal (Atikamekw Commentary) – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Semifinal (Innu Commentary) – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Semifinal (Cri Commentary) – TBD vs TBD

11:50 a.m.

Bobsleigh – 2-Woman – Heats 1 & 2

12 p.m.

Bell Olympic Winter Games Daytime – Day 14

12:55 p.m.

Curling – Men’s Bronze Medal Game – TBD vs TBD

1:20 p.m.

Freestyle Skiing – Men’s Halfpipe – Final

2:05 p.m.

Short Track Speed Skating – Men’s 5000m Relay Final
Short Track Speed Skating – Women’s 1500m Final

3 p.m.

Men’s Hockey – Semifinal – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Semifinal (Inuktitut Commentary) – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Semifinal (Atikamekw Commentary) – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Semifinal (Innu Commentary) – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Semifinal (Cri Commentary) – TBD vs TBD

7 p.m.

RBC Olympic Winter Games Primetime – Day 14

8 p.m.

Air Canada Olympic Winter Games Today – Day 14

© 2026 The Canadian Press

