Sports

Watching the Games: Olympic TV/streaming guide

By The Canadian Press The Canadian Press
Posted February 13, 2026 1:22 pm
2 min read
CBC’s Milan Cortina Winter Olympics Streaming and TV Schedule for Wednesday, Feb. 18, 2026.

12 a.m.

Olympic Winter Games Pacific Prime and Overnight – Day 12

2:55 a.m.

Curling – Women’s Round Robin – China vs Denmark
Curling – Women’s Round Robin – USA vs Great Britain
Curling – Women’s Round Robin – Sweden vs South Korea

3:35 a.m.

Cross-Country Skiing – Men’s & Women’s Team Sprint Free – Qualification

3:50 a.m.

Alpine Skiing – Women’s Slalom – Run 1

5:20 a.m.

Freestyle Skiing – Women’s Aerials – Final

5:35 a.m.

Cross-Country Skiing – Men’s & Women’s Team Sprint Free – Finals

6 a.m.

Petro-Canada Olympic Winter Games Morning – Day 12

Men’s Hockey – Quarterfinal – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Quarterfinal (Inuktitut Commentary) – TBD vs TBD

6:20 a.m.

Snowboard – Men’s Slopestyle – Final
Snowboard – Men’s Slopestyle (Atikamekw Commentary) – Final
Snowboard – Men’s Slopestyle (Innu Commentary) – Final
Snowboard – Men’s Slopestyle (Cri Commentary) – Final

7:20 a.m.

Alpine Skiing – Women’s Slalom – Run 2

7:55 a.m.

Curling – Men’s Round Robin – Italy vs Canada
Curling – Men’s Round Robin – China vs Czechia
Curling – Men’s Round Robin – Norway vs Switzerland
Curling – Men’s Round Robin – USA vs Great Britain

8:05 a.m.

Biathlon – Women’s 4x6km Relay – Final

10:30 a.m.

Men’s Hockey – Quarterfinal – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Quarterfinal (Inuktitut Commentary) – TBD vs TBD

12 p.m.

Bell Olympic Winter Games Daytime – Day 12

Men’s Hockey – Quarterfinal – TBD vs TBD

12:55 p.m.

Curling – Women’s Round Robin – Great Britain vs Japan
Curling – Women’s Round Robin – Switzerland vs Denmark
Curling – Women’s Round Robin – China vs Sweden
Curling – Women’s Round Robin – Canada vs Italy
Curling – Women’s Round Robin (Innu Commentary) – Canada vs Italy
Curling – Women’s Round Robin (Cri Commentary) – Canada vs Italy

2:05 p.m.

Short Track Speed Skating – Men’s 500m & Women’s 3000m Relay – Finals
Short Track Speed Skating – Men’s 500m & Women’s 3000m Relay (Atikamekw Commentary) – Finals

3 p.m.

Men’s Hockey – Quarterfinal – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Quarterfinal (Inuktitut Commentary) – TBD vs TBD

7 p.m.

RBC Olympic Winter Games Primetime – Day 12

8 p.m.

Air Canada Olympic Winter Games Today – Day 12

© 2026 The Canadian Press

