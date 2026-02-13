Watching the Games: Olympic TV/streaming guide

CBC’s Milan Cortina Winter Olympics Streaming and TV Schedule for Wednesday, Feb. 18, 2026.
12 a.m.
Olympic Winter Games Pacific Prime and Overnight – Day 12
2:55 a.m.
Curling – Women’s Round Robin – China vs Denmark
Curling – Women’s Round Robin – USA vs Great Britain
Curling – Women’s Round Robin – Sweden vs South Korea
3:35 a.m.
Cross-Country Skiing – Men’s & Women’s Team Sprint Free – Qualification
3:50 a.m.
Alpine Skiing – Women’s Slalom – Run 1
5:20 a.m.
Freestyle Skiing – Women’s Aerials – Final
5:35 a.m.
Cross-Country Skiing – Men’s & Women’s Team Sprint Free – Finals
6 a.m.
Petro-Canada Olympic Winter Games Morning – Day 12
Men’s Hockey – Quarterfinal – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Quarterfinal (Inuktitut Commentary) – TBD vs TBD
6:20 a.m.
Snowboard – Men’s Slopestyle – Final
Snowboard – Men’s Slopestyle (Atikamekw Commentary) – Final
Snowboard – Men’s Slopestyle (Innu Commentary) – Final
Snowboard – Men’s Slopestyle (Cri Commentary) – Final
7:20 a.m.
Alpine Skiing – Women’s Slalom – Run 2
7:55 a.m.
Curling – Men’s Round Robin – Italy vs Canada
Curling – Men’s Round Robin – China vs Czechia
Curling – Men’s Round Robin – Norway vs Switzerland
Curling – Men’s Round Robin – USA vs Great Britain
8:05 a.m.
Biathlon – Women’s 4x6km Relay – Final
10:30 a.m.
Men’s Hockey – Quarterfinal – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Quarterfinal (Inuktitut Commentary) – TBD vs TBD
12 p.m.
Bell Olympic Winter Games Daytime – Day 12
Men’s Hockey – Quarterfinal – TBD vs TBD
12:55 p.m.
Curling – Women’s Round Robin – Great Britain vs Japan
Curling – Women’s Round Robin – Switzerland vs Denmark
Curling – Women’s Round Robin – China vs Sweden
Curling – Women’s Round Robin – Canada vs Italy
Curling – Women’s Round Robin (Innu Commentary) – Canada vs Italy
Curling – Women’s Round Robin (Cri Commentary) – Canada vs Italy
2:05 p.m.
Short Track Speed Skating – Men’s 500m & Women’s 3000m Relay – Finals
Short Track Speed Skating – Men’s 500m & Women’s 3000m Relay (Atikamekw Commentary) – Finals
3 p.m.
Men’s Hockey – Quarterfinal – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Quarterfinal (Inuktitut Commentary) – TBD vs TBD
7 p.m.
RBC Olympic Winter Games Primetime – Day 12
8 p.m.
Air Canada Olympic Winter Games Today – Day 12
