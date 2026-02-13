Menu

Sports

Watching the Games: Olympic TV/streaming guide

By The Canadian Press The Canadian Press
Posted February 13, 2026 1:20 pm
2 min read
CBC’s Milan Cortina Winter Olympics Streaming and TV Schedule for Tuesday, Feb. 17, 2026.

12 a.m.

Olympic Winter Games Pacific Prime and Overnight – Day 11

2:55 a.m.

Curling – Men’s Round Robin – Switzerland vs Sweden
Curling – Men’s Round Robin – USA vs China
Curling – Men’s Round Robin – Czechia vs Germany

3:50 a.m.

Nordic Combined – Individual Gundersen LH/10km (Ski Jumping)

4:35 a.m.

Freestyle Skiing – Women’s Aerials – Qualification

6 a.m.

Petro-Canada Olympic Winter Games Morning – Day 11

Men’s Hockey – Qualification Playoff – TBD vs TBD

Men’s Hockey – Qualification Playoff – TBD vs TBD

6:50 a.m.

Snowboard – Women’s Slopestyle – Final
Snowboard – Women’s Slopestyle (Atikamekw Commentary) – Final
Snowboard – Women’s Slopestyle (Innu Commentary) – Final
Snowboard – Women’s Slopestyle (Cri Commentary) – Final

7:20 a.m.

Freestyle Skiing – Men’s Aerials – Qualification

7:35 a.m.

Nordic Combined – Individual Gundersen LH/10km (Cross-Country Skiing)

7:55 a.m.

Curling – Women’s Round Robin – Sweden vs Canada
Curling – Women’s Round Robin – Italy vs Japan
Curling – Women’s Round Robin – Denmark vs USA
Curling – Women’s Round Robin – South Korea vs Switzerland

8:20 a.m.

Speed Skating – Men’s & Women’s Team Pursuit – Finals
Biathlon – Men’s 4×7.5km Relay – Final

10:30 a.m.

Men’s Hockey – Qualification Playoff – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Qualification Playoff (Inuktitut Commentary) – TBD vs TBD

12 p.m.

Olympic Daytime: Milano Cortina 2026 – Day 11

12:35 p.m.

Figure Skating – Women’s Short Program

12:50 p.m.

Bobsleigh – 2-Man – Heats 3 & 4

12:55 p.m.

Curling – Men’s Round Robin – Germany vs Switzerland
Curling – Men’s Round Robin – USA vs Italy
Curling – Men’s Round Robin – Canada vs Great Britain
Curling – Men’s Round Robin (Innu Commentary) – Canada vs Great Britain
Curling – Men’s Round Robin (Cri Commentary) – Canada vs Great Britain
Curling – Men’s Round Robin – Sweden vs Norway

1:20 p.m.

Freestyle Skiing – Men’s Big Air – Final
Freestyle Skiing – Men’s Big Air (Atikamekw Commentary) – Final

3 p.m.

Men’s Hockey – Qualification Playoff – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Qualification Playoff (Inuktitut Commentary) – TBD vs TBD

7 p.m.

Olympic Primetime: Milano Cortina 2026 – Day 11

8 p.m.

Air Canada Olympic Winter Games Today – Day 11

© 2026 The Canadian Press

