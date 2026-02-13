Watching the Games: Olympic TV/streaming guide

CBC’s Milan Cortina Winter Olympics Streaming and TV Schedule for Tuesday, Feb. 17, 2026.
12 a.m.
Olympic Winter Games Pacific Prime and Overnight – Day 11
2:55 a.m.
Curling – Men’s Round Robin – Switzerland vs Sweden
Curling – Men’s Round Robin – USA vs China
Curling – Men’s Round Robin – Czechia vs Germany
3:50 a.m.
Nordic Combined – Individual Gundersen LH/10km (Ski Jumping)
4:35 a.m.
Freestyle Skiing – Women’s Aerials – Qualification
6 a.m.
Petro-Canada Olympic Winter Games Morning – Day 11
Men’s Hockey – Qualification Playoff – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Qualification Playoff – TBD vs TBD
6:50 a.m.
Snowboard – Women’s Slopestyle – Final
Snowboard – Women’s Slopestyle (Atikamekw Commentary) – Final
Snowboard – Women’s Slopestyle (Innu Commentary) – Final
Snowboard – Women’s Slopestyle (Cri Commentary) – Final
7:20 a.m.
Freestyle Skiing – Men’s Aerials – Qualification
7:35 a.m.
Nordic Combined – Individual Gundersen LH/10km (Cross-Country Skiing)
7:55 a.m.
Curling – Women’s Round Robin – Sweden vs Canada
Curling – Women’s Round Robin – Italy vs Japan
Curling – Women’s Round Robin – Denmark vs USA
Curling – Women’s Round Robin – South Korea vs Switzerland
8:20 a.m.
Speed Skating – Men’s & Women’s Team Pursuit – Finals
Biathlon – Men’s 4×7.5km Relay – Final
10:30 a.m.
Men’s Hockey – Qualification Playoff – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Qualification Playoff (Inuktitut Commentary) – TBD vs TBD
12 p.m.
Olympic Daytime: Milano Cortina 2026 – Day 11
12:35 p.m.
Figure Skating – Women’s Short Program
12:50 p.m.
Bobsleigh – 2-Man – Heats 3 & 4
12:55 p.m.
Curling – Men’s Round Robin – Germany vs Switzerland
Curling – Men’s Round Robin – USA vs Italy
Curling – Men’s Round Robin – Canada vs Great Britain
Curling – Men’s Round Robin (Innu Commentary) – Canada vs Great Britain
Curling – Men’s Round Robin (Cri Commentary) – Canada vs Great Britain
Curling – Men’s Round Robin – Sweden vs Norway
1:20 p.m.
Freestyle Skiing – Men’s Big Air – Final
Freestyle Skiing – Men’s Big Air (Atikamekw Commentary) – Final
3 p.m.
Men’s Hockey – Qualification Playoff – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Qualification Playoff (Inuktitut Commentary) – TBD vs TBD
7 p.m.
Olympic Primetime: Milano Cortina 2026 – Day 11
8 p.m.
Air Canada Olympic Winter Games Today – Day 11
