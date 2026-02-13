Watching the Games: Olympic TV/streaming guide

CBC’s Milan Cortina Winter Olympics Streaming and TV Schedule for Monday, Feb. 16, 2026.
12 a.m.
Olympic Winter Games Pacific Prime and Overnight – Day 10
2:55 a.m.
Curling – Women’s Round Robin – Sweden vs Switzerland
Curling – Women’s Round Robin – China vs Canada
Curling – Women’s Round Robin – Denmark vs Great Britain
3:50 a.m.
Alpine Skiing – Men’s Slalom – Run 1
Bobsleigh – 2-Man – Heats 1 & 2
4:20 a.m.
Snowboard – Women’s Slopestyle – Qualification
4:50 a.m.
Short Track Speed Skating – Women’s 1000m – Final
6 a.m.
Petro-Canada Olympic Winter Games Morning – Day 10
7:20 a.m.
Alpine Skiing – Men’s Slalom – Run 2
7:50 a.m.
Snowboard – Men’s Slopestyle – Qualification
7:55 a.m.
Curling – Men’s Round Robin – Great Britain vs Norway
Curling – Men’s Round Robin – Czechia vs Canada
Curling – Men’s Round Robin – Sweden vs Germany
Curling – Men’s Round Robin – Italy vs China
10:30 a.m.
Women’s Hockey – Semifinals – TBD vs TBD
Women’s Hockey – Semifinals (Inuktitut Commentary) – TBD vs TBD
11:50 a.m.
Ski Jumping – Men’s Super Team – Final
12 p.m.
Bell Olympic Winter Games Daytime – Day 10
12:50 p.m.
Bobsleigh – Women’s Monobob – Heats 3 & 4
12:55 p.m.
Curling – Women’s Round Robin – USA vs Italy
Curling – Women’s Round Robin – South Korea vs China
Curling – Women’s Round Robin – Switzerland vs Great Britain
Curling – Women’s Round Robin – Japan vs Canada
1:20 p.m.
Freestyle Skiing – Women’s Big Air – Final
1:50 p.m.
Figure Skating – Pairs Free Program
3 p.m.
Women’s Hockey – Semifinals – TBD vs TBD
Women’s Hockey – Semifinals (Inuktitut Commentary) – TBD vs TBD
7 p.m.
RBC Olympic Winter Games Primetime – Day 10
8 p.m.
Air Canada Olympic Winter Games Today – Day 10
