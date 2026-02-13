Menu

Sports

Watching the Games: Olympic TV/streaming guide

By The Canadian Press The Canadian Press
Posted February 13, 2026 1:18 pm
1 min read
CBC’s Milan Cortina Winter Olympics Streaming and TV Schedule for Monday, Feb. 16, 2026.

12 a.m.

Olympic Winter Games Pacific Prime and Overnight – Day 10

2:55 a.m.

Curling – Women’s Round Robin – Sweden vs Switzerland
Curling – Women’s Round Robin – China vs Canada
Curling – Women’s Round Robin – Denmark vs Great Britain

3:50 a.m.

Alpine Skiing – Men’s Slalom – Run 1
Bobsleigh – 2-Man – Heats 1 & 2

4:20 a.m.

Snowboard – Women’s Slopestyle – Qualification

4:50 a.m.

Short Track Speed Skating – Women’s 1000m – Final

6 a.m.

Petro-Canada Olympic Winter Games Morning – Day 10

7:20 a.m.

Alpine Skiing – Men’s Slalom – Run 2

7:50 a.m.

Snowboard – Men’s Slopestyle – Qualification

7:55 a.m.

Curling – Men’s Round Robin – Great Britain vs Norway
Curling – Men’s Round Robin – Czechia vs Canada
Curling – Men’s Round Robin – Sweden vs Germany
Curling – Men’s Round Robin – Italy vs China

10:30 a.m.

Women’s Hockey – Semifinals – TBD vs TBD
Women’s Hockey – Semifinals (Inuktitut Commentary) – TBD vs TBD

11:50 a.m.

Ski Jumping – Men’s Super Team – Final

12 p.m.

Bell Olympic Winter Games Daytime – Day 10

12:50 p.m.

Bobsleigh – Women’s Monobob – Heats 3 & 4

12:55 p.m.

Curling – Women’s Round Robin – USA vs Italy
Curling – Women’s Round Robin – South Korea vs China
Curling – Women’s Round Robin – Switzerland vs Great Britain
Curling – Women’s Round Robin – Japan vs Canada

1:20 p.m.

Freestyle Skiing – Women’s Big Air – Final

1:50 p.m.

Figure Skating – Pairs Free Program

3 p.m.

Women’s Hockey – Semifinals – TBD vs TBD
Women’s Hockey – Semifinals (Inuktitut Commentary) – TBD vs TBD

7 p.m.

RBC Olympic Winter Games Primetime – Day 10

8 p.m.

Air Canada Olympic Winter Games Today – Day 10

© 2026 The Canadian Press

