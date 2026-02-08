Menu

Topics

TV Programs

Connect

Local

your local region

National

Share

Share this item on X x Share this item via WhatsApp whatsapp Share this item via Telegram telegram Share this item on Reddit reddit Share this item on BlueSky bluesky

Calendar

Calendar

Search

Quick Search

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Trending Now

  •  
     
  •  
     
  •  
     
  •  
     
  •  
     
  •  
     

Add Global News to Home Screen

Instructions:

  1. Press the share icon on your browser
  2. Select Add to Home Screen
  3. Press Add

Comments

Want to discuss? Please read our Commenting Policy first.

Video link
Headline link
Advertisement
Sports

Watching the Games: Olympic TV/streaming guide

By The Canadian Press The Canadian Press
Posted February 8, 2026 2:20 pm
1 min read
Share this item via WhatsApp Share this item on X

Share

Share this item on X x Share this item via WhatsApp whatsapp Share this item via Telegram telegram Share this item on Reddit reddit Share this item on BlueSky bluesky

CBC’s Milan Cortina Winter Olympics Streaming and TV Schedule for Saturday, Feb. 14, 2026.

12 a.m.

Olympic Winter Games Pacific Prime and Overnight – Day 8

2:55 a.m.

Curling – Women’s Round Robin – Italy vs China

Curling – Women’s Round Robin – Great Britain vs Canada

Curling – Women’s Round Robin – Switzerland vs Japan

3:50 a.m.

Alpine Skiing – Men’s Giant Slalom – Run 1

4:20 a.m.

Freestyle Skiing – Women’s Dual Moguls Final

Story continues below advertisement
Related Videos
Click to play video: 'Team USA Olympians, protesters speak out against ICE presence in Milan'
Team USA Olympians, protesters speak out against ICE presence in Milan

5:50 a.m.

Get the day's top news, political, economic, and current affairs headlines, delivered to your inbox once a day.

Get daily National news

Get the day's top news, political, economic, and current affairs headlines, delivered to your inbox once a day.
By providing your email address, you have read and agree to Global News' Terms and Conditions and Privacy Policy.

Cross-Country Skiing – Women’s 4×7.5km Relay Final

6 a.m.

Petro-Canada Olympic Winter Games Morning – Day 8

Men’s Hockey – Preliminary – Sweden vs Slovakia

Men’s Hockey – Preliminary – Germany vs Latvia

7:20 a.m.

Alpine Skiing – Men’s Giant Slalom – Run 2

7:55 a.m.

Curling – Men’s Round Robin – Czechia vs Great Britain

Curling – Men’s Round Robin – Sweden vs China

Story continues below advertisement

Curling – Men’s Round Robin – Switzerland vs Canada

Curling – Men’s Round Robin – Germany vs USA

8:35 a.m.

Biathlon – Women’s 7.5km Sprint Final

9:50 a.m.

Speed Skating – Men’s 500m Final

10:30 a.m.

Men’s Hockey – Preliminary – Finland vs Italy

Trending Now

Women’s Hockey – Quarterfinal – TBD vs TBD

Women’s Hockey – Quarterfinal (Inuktitut Commentary) – TBD vs TBD

11:50 a.m.

Skeleton – Women’s – Heats 3 & 4

12 p.m.

Bell Olympic Winter Games Daytime – Day 8

12:55 p.m.

Curling – Women’s Round Robin – Canada vs Switzerland

Curling – Women’s Round Robin – Japan vs USA

Curling – Women’s Round Robin – South Korea vs Denmark

Story continues below advertisement

Curling – Women’s Round Robin – Italy vs Sweden

1:20 p.m.

Freestyle Skiing – Women’s Big Air Qualification

2:05 p.m.

Short Track Speed Skating – Men’s 1500m Final

3 p.m.

Men’s Hockey – Preliminary – USA vs Denmark

Women’s Hockey – Quarterfinal – TBD vs TBD

Women’s Hockey – Quarterfinal (Inuktitut Commentary) – TBD vs TBD

6:30 p.m.

RBC Olympic Winter Games Primetime – Day 8

8 p.m.

Air Canada Olympic Winter Games Today – Day 8

© 2026 The Canadian Press

Sponsored content

AdChoices