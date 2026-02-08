Watching the Games: Olympic TV/streaming guide

CBC’s Milan Cortina Winter Olympics Streaming and TV Schedule for Saturday, Feb. 14, 2026.
12 a.m.
Olympic Winter Games Pacific Prime and Overnight – Day 8
2:55 a.m.
Curling – Women’s Round Robin – Italy vs China
Curling – Women’s Round Robin – Great Britain vs Canada
Curling – Women’s Round Robin – Switzerland vs Japan
3:50 a.m.
Alpine Skiing – Men’s Giant Slalom – Run 1
4:20 a.m.
Freestyle Skiing – Women’s Dual Moguls Final
5:50 a.m.
Cross-Country Skiing – Women’s 4×7.5km Relay Final
6 a.m.
Petro-Canada Olympic Winter Games Morning – Day 8
Men’s Hockey – Preliminary – Sweden vs Slovakia
Men’s Hockey – Preliminary – Germany vs Latvia
7:20 a.m.
Alpine Skiing – Men’s Giant Slalom – Run 2
7:55 a.m.
Curling – Men’s Round Robin – Czechia vs Great Britain
Curling – Men’s Round Robin – Sweden vs China
Curling – Men’s Round Robin – Switzerland vs Canada
Curling – Men’s Round Robin – Germany vs USA
8:35 a.m.
Biathlon – Women’s 7.5km Sprint Final
9:50 a.m.
Speed Skating – Men’s 500m Final
10:30 a.m.
Men’s Hockey – Preliminary – Finland vs Italy
Women’s Hockey – Quarterfinal – TBD vs TBD
Women’s Hockey – Quarterfinal (Inuktitut Commentary) – TBD vs TBD
11:50 a.m.
Skeleton – Women’s – Heats 3 & 4
12 p.m.
Bell Olympic Winter Games Daytime – Day 8
12:55 p.m.
Curling – Women’s Round Robin – Canada vs Switzerland
Curling – Women’s Round Robin – Japan vs USA
Curling – Women’s Round Robin – South Korea vs Denmark
Curling – Women’s Round Robin – Italy vs Sweden
1:20 p.m.
Freestyle Skiing – Women’s Big Air Qualification
2:05 p.m.
Short Track Speed Skating – Men’s 1500m Final
3 p.m.
Men’s Hockey – Preliminary – USA vs Denmark
Women’s Hockey – Quarterfinal – TBD vs TBD
Women’s Hockey – Quarterfinal (Inuktitut Commentary) – TBD vs TBD
6:30 p.m.
RBC Olympic Winter Games Primetime – Day 8
8 p.m.
Air Canada Olympic Winter Games Today – Day 8
