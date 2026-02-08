Menu

Topics

TV Programs

Connect

Local

your local region

National

Share

Share this item on X x Share this item via WhatsApp whatsapp Share this item via Telegram telegram Share this item on Reddit reddit Share this item on BlueSky bluesky

Calendar

Calendar

Search

Quick Search

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Trending Now

  •  
     
  •  
     
  •  
     
  •  
     
  •  
     
  •  
     

Add Global News to Home Screen

Instructions:

  1. Press the share icon on your browser
  2. Select Add to Home Screen
  3. Press Add

Comments

Want to discuss? Please read our Commenting Policy first.

Write a comment

Required fields are marked with an asterisk (*).


Video link
Headline link
Advertisement
Sports

Watching the Games: Olympic TV/streaming guide

By The Canadian Press The Canadian Press
Posted February 8, 2026 2:06 pm
1 min read
Share this item via WhatsApp Share this item on X

Share

Share this item on X x Share this item via WhatsApp whatsapp Share this item via Telegram telegram Share this item on Reddit reddit Share this item on BlueSky bluesky

CBC’s Milan Cortina Winter Olympics Streaming and TV Schedule for Wednesday, Feb. 11, 2026.

12 a.m.

Olympic Winter Games Pacific Prime and Overnight – Day 5

2:50 a.m.

Nordic Combined – Individual Gundersen NH/10km (Ski Jumping)

4:20 a.m.

Snowboard – Women’s Halfpipe Qualification

4:50 a.m.

Freestyle Skiing – Women’s Moguls Qualification

Related Videos
Click to play video: 'Winter Olympics 2026: Canada’s Megan Oldham wins bronze in women’s freeski slopestyle'
Winter Olympics 2026: Canada’s Megan Oldham wins bronze in women’s freeski slopestyle
Story continues below advertisement

5:20 a.m.

For news impacting Canada and around the world, sign up for breaking news alerts delivered directly to you when they happen.

Get breaking National news

For news impacting Canada and around the world, sign up for breaking news alerts delivered directly to you when they happen.
By providing your email address, you have read and agree to Global News' Terms and Conditions and Privacy Policy.

Alpine Skiing – Men’s Super-G Final

6 a.m.

Petro-Canada Olympic Winter Games Morning – Day 5

7:35 a.m.

Nordic Combined – Individual Gundersen NH/10km (Cross-Country Skiing)

8:05 a.m.

Freestyle Skiing – Women’s Moguls Final

Biathlon – Women’s 15km Individual Final

10:30 a.m.

Men’s Hockey – Preliminary – Slovakia vs Finland

Men’s Hockey – Preliminary (Inuktitut Commentary) – Slovakia vs Finland

11:50 a.m.

Luge – Doubles – Men’s & Women’s – Runs 1 & 2

Trending Now

12 p.m.

Bell Olympic Winter Games Daytime – Day 5

12:20 p.m.

Speed Skating – Men’s 1000m Final

12:55 p.m.

Story continues below advertisement

Curling – Men’s Round Robin – Sweden vs Italy

Curling – Men’s Round Robin – Canada vs Germany

Curling – Men’s Round Robin – Czechia vs USA

Curling – Men’s Round Robin – China vs Great Britain

1:20 p.m.

Figure Skating – Ice Dance Free Dance

Snowboard – Men’s Halfpipe Qualification

3 p.m.

Men’s Hockey – Preliminary – Sweden vs Italy

Men’s Hockey – Preliminary (Inuktitut Commentary) – Sweden vs Italy

7 p.m.

RBC Olympic Winter Games Primetime – Day 5

8 p.m.

Air Canada Olympic Winter Games Today – Day 5

© 2026 The Canadian Press

Sponsored content

AdChoices