Watching the Games: Olympic TV/streaming guide

CBC’s Milan Cortina Winter Olympics Streaming and TV Schedule for Wednesday, Feb. 11, 2026.
12 a.m.
Olympic Winter Games Pacific Prime and Overnight – Day 5
2:50 a.m.
Nordic Combined – Individual Gundersen NH/10km (Ski Jumping)
4:20 a.m.
Snowboard – Women’s Halfpipe Qualification
4:50 a.m.
Freestyle Skiing – Women’s Moguls Qualification
5:20 a.m.
Alpine Skiing – Men’s Super-G Final
6 a.m.
Petro-Canada Olympic Winter Games Morning – Day 5
7:35 a.m.
Nordic Combined – Individual Gundersen NH/10km (Cross-Country Skiing)
8:05 a.m.
Freestyle Skiing – Women’s Moguls Final
Biathlon – Women’s 15km Individual Final
10:30 a.m.
Men’s Hockey – Preliminary – Slovakia vs Finland
Men’s Hockey – Preliminary (Inuktitut Commentary) – Slovakia vs Finland
11:50 a.m.
Luge – Doubles – Men’s & Women’s – Runs 1 & 2
12 p.m.
Bell Olympic Winter Games Daytime – Day 5
12:20 p.m.
Speed Skating – Men’s 1000m Final
12:55 p.m.
Curling – Men’s Round Robin – Sweden vs Italy
Curling – Men’s Round Robin – Canada vs Germany
Curling – Men’s Round Robin – Czechia vs USA
Curling – Men’s Round Robin – China vs Great Britain
1:20 p.m.
Figure Skating – Ice Dance Free Dance
Snowboard – Men’s Halfpipe Qualification
3 p.m.
Men’s Hockey – Preliminary – Sweden vs Italy
Men’s Hockey – Preliminary (Inuktitut Commentary) – Sweden vs Italy
7 p.m.
RBC Olympic Winter Games Primetime – Day 5
8 p.m.
Air Canada Olympic Winter Games Today – Day 5
