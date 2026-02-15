Menu

Sports

Watching the Games: Olympic TV/streaming guide

By The Canadian Press The Canadian Press
Posted February 15, 2026 8:37 am
1 min read
CBC’s Milan Cortina Winter Olympics Streaming and TV Schedule for Saturday, Feb. 21, 2026.

12 a.m.

Olympic Winter Games Pacific Prime and Overnight – Day 15

3:50 a.m.

Freestyle Skiing – Men’s Ski Cross – Qualification
Bobsleigh – 4-Man – Heats 1 & 2

4:35 a.m.

Freestyle Skiing – Mixed Team Aerials – Final

4:50 a.m.

Cross-Country Skiing – Men’s 50km Mass Start Classic
5:50 a.m.

Freestyle Skiing – Men’s Ski Cross – Final

6 a.m.

Petro-Canada Olympic Winter Games Morning – Day 15

7:20 a.m.

Ski Mountaineering – Mixed Relay

7:55 a.m.

Curling – Women’s Bronze Medal Game – TBD vs TBD

8:05 a.m.

Biathlon – Women’s 12.5km Mass Start

8:50 a.m.

Speed Skating – Men’s Mass Start
Speed Skating – Women’s Mass Start

12 p.m.

Bell Olympic Winter Games Daytime – Day 15

12:50 p.m.

Bobsleigh – 2-Woman – Heats 3 & 4

12:55 p.m.

Curling – Men’s Gold Medal Game – TBD vs TBD

1:20 p.m.

Freestyle Skiing – Women’s Halfpipe – Final

1:50 p.m.

Figure Skating – Gala

2:30 p.m.

Men’s Hockey – Bronze Medal Game – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Bronze Medal Game (Inuktitut Commentary) – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Bronze Medal Game (Atikamekw Commentary) – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Bronze Medal Game (Innu Commentary) – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Bronze Medal Game (Cri Commentary) – TBD vs TBD

6:30 p.m.

RBC Olympic Winter Games Primetime – Day 15

8 p.m.

Air Canada Olympic Winter Games Today – Day 15

© 2026 The Canadian Press

