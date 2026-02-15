Watching the Games: Olympic TV/streaming guide

CBC’s Milan Cortina Winter Olympics Streaming and TV Schedule for Saturday, Feb. 21, 2026.
12 a.m.
Olympic Winter Games Pacific Prime and Overnight – Day 15
3:50 a.m.
Freestyle Skiing – Men’s Ski Cross – Qualification
Bobsleigh – 4-Man – Heats 1 & 2
4:35 a.m.
Freestyle Skiing – Mixed Team Aerials – Final
4:50 a.m.
Cross-Country Skiing – Men’s 50km Mass Start Classic
5:50 a.m.
Freestyle Skiing – Men’s Ski Cross – Final
6 a.m.
Petro-Canada Olympic Winter Games Morning – Day 15
7:20 a.m.
Ski Mountaineering – Mixed Relay
7:55 a.m.
Curling – Women’s Bronze Medal Game – TBD vs TBD
8:05 a.m.
Biathlon – Women’s 12.5km Mass Start
8:50 a.m.
Speed Skating – Men’s Mass Start
Speed Skating – Women’s Mass Start
12 p.m.
Bell Olympic Winter Games Daytime – Day 15
12:50 p.m.
Bobsleigh – 2-Woman – Heats 3 & 4
12:55 p.m.
Curling – Men’s Gold Medal Game – TBD vs TBD
1:20 p.m.
Freestyle Skiing – Women’s Halfpipe – Final
1:50 p.m.
Figure Skating – Gala
2:30 p.m.
Men’s Hockey – Bronze Medal Game – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Bronze Medal Game (Inuktitut Commentary) – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Bronze Medal Game (Atikamekw Commentary) – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Bronze Medal Game (Innu Commentary) – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Bronze Medal Game (Cri Commentary) – TBD vs TBD
6:30 p.m.
RBC Olympic Winter Games Primetime – Day 15
8 p.m.
Air Canada Olympic Winter Games Today – Day 15
