Sports

Hockey Canada unveils Olympic men’s hockey roster

By The Canadian Press The Canadian Press
Posted December 31, 2025 12:29 pm
1 min read
MINNEAPOLIS – Hockey Canada unveiled its 25-player Olympic men’s hockey roster for February’s Milan Cortina Games on Wednesday.

Forwards: Macklin Celebrini (San Jose Sharks); Anthony Cirelli (Tampa Bay Lightning); Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins); Brandon Hagel (Tampa Bay); Bo Horvat (New York Islanders); Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche); Brad Marchand (Florida Panthers); Mitch Marner (Vegas Golden Knights); Connor McDavid (Edmonton Oilers); Brayden Point (Tampa Bay); Sam Reinhart (Florida); Mark Stone (Vegas); Nick Suzuki (Montreal Canadiens); Tom Wilson (Washington Capitals)

Defencemen: Drew Doughty (Los Angeles Kings); Thomas Harley (Dallas Stars); Cale Makar (Colorado); Josh Morrissey (Winnipeg Jets); Colton Parayko (St. Louis Blues); Travis Sanheim (Philadelphia Flyers); Shea Theodore (Vegas); Devon Toews (Colorado)

Goalies: Jordan Binnington (St. Louis); Darcy Kuemper (Los Angeles); Logan Thompson (Washington)

This report by The Canadian Press was first published Dec. 31, 2025.

© 2025 The Canadian Press

