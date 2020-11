Send this page to someone via email

Police in Quebec City are hunting for a man dressed in medieval garb and armed with a bladed weapon who has left “multiple victims.”

They say it happened in the area of the National Assembly.

Police are asking those in the area to stay indoors.

There’s no word on how many people were hurt or the severity of their injuries.

This is a breaking news story that will be updated as more information becomes available.

— With a file from John Copsey

***ATTENTION*** Le SPVQ recherche activement un homme qui aurait fait de multiples victimes à l’aide d’une arme blanche. Selon nos informations préliminaires, le suspect est habillé en médiéval. Les incidents sont survenus dans le secteur de la colline Parlementaire. Si vu : 911. — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) November 1, 2020

Story continues below advertisement

***ATTENTION***| Évitez le secteur de la colline parlementaire. Le suspect n’est toujours pas localisé. Pour les citoyens de l’ensemble de la ville : On vous demande de rester à l’intérieur. — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) November 1, 2020