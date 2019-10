Canada election: Here’s what you need to know to vote (Spanish)

Send this page to someone via email

Share this item on Twitter

Share this item via WhatsApp

Las votaciones se llevarán a cabo el dia 21 de octubre. Los votantes decidirán por la reelección de los liberales de Justin Trudeau u otro partido para conformar el próximo gobierno de Canadá.

Esto es todo lo que necesita saber para votar en la 43.ª elección federal:

¿A quién voy a votar y dónde voy a votar?

Cada votante emitirá su voto en una sala electoral específica, la cual se identifica en su tarjeta de información del votante. Elections Canada publicará aquí una lista de las salas electorales verificadas y sus ubicaciones.

Para encontrar una lista de los candidatos que se presentan en los 338 distritos electorales, haga clic aquí.

¿Quién puede votar?

Para votar, debe cumplir con los siguientes requisitos:

Story continues below advertisement

– ser ciudadano canadiense

– ser mayor de 18 años

– ser capaz de constatar su identidad y dirección

Para verificar si está registrado para votar, haga clic aquí.

Si no está registrado en este momento, puede hacerlo en persona en la sala electoral presentando los documentos correspondientes.

READ MORE: What federal leaders have pledged on the economy

¿Qué documentos necesito?

Para poder votar, debe constatar su identidad y dirección. Estas son las dos maneras de hacerlo:

Lleve su licencia de conducir o cualquier documento de identificación que tenga su foto, nombre y dirección, y que haya sido emitido por un gobierno (federal, provincial o municipal).

Muestre dos documentos de identificación que especifiquen su nombre. Al menos uno de ellos debe especificar su dirección actual. Por ejemplo, podría presentar un pasaporte y una factura de servicios públicos. Puede encontrar una lista completa de los documentos de identificación que se aceptan aquí.

¿Qué hago si no tengo ningún documento de identificación?

Según Elections Canada, usted puede votar sin documento de identificación siempre y cuando pueda constatar su identidad y su dirección por escrito, y que alguien lo pueda avalar por usted. Esta persona debe poder constatar su identidad y dirección.

Story continues below advertisement

3:42 How Canada’s electoral districts are determined How Canada’s electoral districts are determined

¿Cuándo puedo votar?

Estos son algunos de los días en los que puede votar en las elecciones federales:

– Vote en su sala electoral el día de las elecciones: el 21 de octubre de 2019.

– Si no puede asistir el día de la elección, los sistemas de votación avanzados estarán disponibles el 11, 12, 13 y 14 de octubre.

Estos lugares se imprimirán en su tarjeta de información del votante.

– Puede votar en persona en cualquier oficina de Elections Canada hasta el 15 de octubre con una boleta especial.

También puede votar por correo siempre y cuando lo solicite antes de las 6 p. m., hora del este, el 15 de octubre.

Horarios de votación en todo Canadá durante el día de la elección (todos los horarios son locales):

Hora de Terranova y Labrador: de 8:30 a. m. a 8:30 p. m.

Hora del Atlántico: de 8:30 a. m. a 8:30 p. m.

Hora del este: de 9:30 a. m. a 9:30 p. m.

Hora del centro*: de 8:30 a. m. a 8:30 p. m.

Story continues below advertisement

Hora de la montaña*: de 7:30 a. m. a 7:30 p. m.

Hora del Pacífico: de 7 a. m. a 7 p. m.

READ MORE: What federal leaders have pledged on health care

¿Puedo ausentarme del trabajo para ir votar?

En virtud de la ley canadiense, todo empleador debe dar a los empleados tres horas consecutivas mientras las urnas estén abiertas para votar el día de la elección sin sufrir una reducción del salario.

Información sobre la votación para las personas sin hogar

Si usted no tiene hogar y se aloja en un refugio, puede usar la dirección del refugio como su dirección residencial. Si vive en la calle, puede usar la dirección de un refugio o comedor social donde recibe servicios como dirección.

Para constatar su dirección, tendrá que conseguir que un funcionario del refugio o del comedor social escriba una carta de confirmación de residencia para usted. Si no tiene un documento de identificación, puede conseguir que alguien avale su dirección por usted, pero dicha persona debe tener su propia identificación válida que especifique su dirección actual.

2:08 Federal leaders make promises for Canadian families Federal leaders make promises for Canadian families

Información sobre la votación para los estudiantes

Los estudiantes que viven en dos lugares deben decidir qué lugar consideran su hogar para los fines de la elección. Cualquiera que sea el lugar, se deben registrar para votar y especificar esa dirección.

Story continues below advertisement

Si estudia en el exterior, puede votar por correo.

READ MORE: What federal leaders have pledged on immigration

¿Puedo votar si soy ciudadano canadiense y vivo en el exterior?

Sí.

Puede hacer clic aquí para inscribirse en el registro internacional de votantes y se le enviará un kit de votación.

¿Cuántas bancas necesita un partido para ganar?

Un partido debe contar con 170 bancas en el Parlamento para convertirse en un gobierno de mayoría.

Cuando un partido cuenta con menos de 170 bancas, pero tiene más bancas que cualquier otro partido, se convierte en un gobierno de minoría.