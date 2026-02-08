Menu

Video link
Headline link
Sports

Watching the Games: Olympic TV/streaming guide

By The Canadian Press The Canadian Press
Posted February 8, 2026 2:16 pm
1 min read
CBC’s Milan Cortina Winter Olympics Streaming and TV Schedule for Friday, Feb. 13, 2026.

12 a.m.

Olympic Winter Games Pacific Prime and Overnight – Day 7

2:55 a.m.

Curling – Men’s Round Robin – Canada vs USA

Curling – Men’s Round Robin – Great Britain vs Italy

Curling – Men’s Round Robin – China vs Norway

Curling – Men’s Round Robin – Switzerland vs Czechia

3:50 a.m.

Snowboard – Women’s Snowboard Cross Qualification

5:35 a.m.

Cross-Country Skiing – Men’s 10km Interval Start Free Final

6 a.m.

Petro-Canada Olympic Winter Games Morning – Day 7

Men’s Hockey – Preliminary – Italy vs Slovakia

Men’s Hockey – Preliminary – Finland vs Sweden

Men’s Hockey – Preliminary (Inuktitut Commentary) – Finland vs Sweden

7:20 a.m.

Snowboard – Women’s Snowboard Cross Final

7:50 a.m.

Biathlon – Men’s 10km Sprint Final

7:55 a.m.

Curling – Women’s Round Robin – Denmark vs Sweden

Curling – Women’s Round Robin – China vs Switzerland

Curling – Women’s Round Robin – USA vs Canada

Curling – Women’s Round Robin – Great Britain vs South Korea

9:50 a.m.

Speed Skating – Men’s 10,000m Final

Skeleton – Women’s – Heats 1 & 2

10:30 a.m.

Men’s Hockey – Preliminary – France vs Czechia

Women’s Hockey – Quarterfinal – TBD vs TBD

12 p.m.

Bell Olympic Winter Games Daytime – Day 7

12:50 p.m.

Figure Skating – Men’s Free Program

12:55 p.m.

Curling – Men’s Round Robin – Switzerland vs China

Curling – Men’s Round Robin – Czechia vs Norway

Curling – Men’s Round Robin – Germany vs Italy

Curling – Men’s Round Robin – Canada vs Sweden

1:15 p.m.

Skeleton – Men’s – Heats 3 & 4

1:20 p.m.

Snowboard – Men’s Halfpipe Final

3 p.m.

Women’s Hockey – Quarterfinal – TBD vs TBD

Men’s Hockey – Preliminary – Canada vs Switzerland

Men’s Hockey – Preliminary (Inuktitut Commentary) – Canada vs Switzerland

7 p.m.

RBC Olympic Winter Games Primetime – Day 7

8 p.m.

Air Canada Olympic Winter Games Today – Day 7

© 2026 The Canadian Press

