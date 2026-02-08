Watching the Games: Olympic TV/streaming guide

CBC’s Milan Cortina Winter Olympics Streaming and TV Schedule for Friday, Feb. 13, 2026.
12 a.m.
Olympic Winter Games Pacific Prime and Overnight – Day 7
2:55 a.m.
Curling – Men’s Round Robin – Canada vs USA
Curling – Men’s Round Robin – Great Britain vs Italy
Curling – Men’s Round Robin – China vs Norway
Curling – Men’s Round Robin – Switzerland vs Czechia
3:50 a.m.
Snowboard – Women’s Snowboard Cross Qualification
5:35 a.m.
Cross-Country Skiing – Men’s 10km Interval Start Free Final
6 a.m.
Petro-Canada Olympic Winter Games Morning – Day 7
Men’s Hockey – Preliminary – Italy vs Slovakia
Men’s Hockey – Preliminary – Finland vs Sweden
Men’s Hockey – Preliminary (Inuktitut Commentary) – Finland vs Sweden
7:20 a.m.
Snowboard – Women’s Snowboard Cross Final
7:50 a.m.
Biathlon – Men’s 10km Sprint Final
7:55 a.m.
Curling – Women’s Round Robin – Denmark vs Sweden
Curling – Women’s Round Robin – China vs Switzerland
Curling – Women’s Round Robin – USA vs Canada
Curling – Women’s Round Robin – Great Britain vs South Korea
9:50 a.m.
Speed Skating – Men’s 10,000m Final
Skeleton – Women’s – Heats 1 & 2
10:30 a.m.
Men’s Hockey – Preliminary – France vs Czechia
Women’s Hockey – Quarterfinal – TBD vs TBD
12 p.m.
Bell Olympic Winter Games Daytime – Day 7
12:50 p.m.
Figure Skating – Men’s Free Program
12:55 p.m.
Curling – Men’s Round Robin – Switzerland vs China
Curling – Men’s Round Robin – Czechia vs Norway
Curling – Men’s Round Robin – Germany vs Italy
Curling – Men’s Round Robin – Canada vs Sweden
1:15 p.m.
Skeleton – Men’s – Heats 3 & 4
1:20 p.m.
Snowboard – Men’s Halfpipe Final
3 p.m.
Women’s Hockey – Quarterfinal – TBD vs TBD
Men’s Hockey – Preliminary – Canada vs Switzerland
Men’s Hockey – Preliminary (Inuktitut Commentary) – Canada vs Switzerland
7 p.m.
RBC Olympic Winter Games Primetime – Day 7
8 p.m.
Air Canada Olympic Winter Games Today – Day 7
