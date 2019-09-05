Free one day festival all about ballroom dance. Free lessons, dance demonstrations, live band, vendors and a great time to learn all about ballroom dance Get daily local headlines and alerts Full detailsUkranian Youth Unity Centre - 9615-153 Ave NW, Edmonton, Alberta Yeg Ballroom Dance Festival yegballroomdance@gmail.com DD/MM/YYYY aJpZteKcUzmrvhxzDmrM23513
Free one day festival all about ballroom dance. Free lessons, dance demonstrations, live band, vendors and a great time to learn all about ballroom dance