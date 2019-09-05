Festival
Oct 20 11:00 AM - 5:00 PM

Yeg Ballroom Dance Festival

Where
Ukranian Youth Unity Centre - 9615-153 Ave NW, Edmonton, Alberta View Map
When
Add to Calendar 20-10-2019 11:00 20-10-2019 17:00 America/Toronto Yeg Ballroom Dance Festival

Free one day festival all about ballroom dance. Free lessons, dance demonstrations, live band, vendors and a great time to learn all about ballroom dance Get daily local headlines and alerts Full details 

 Ukranian Youth Unity Centre - 9615-153 Ave NW, Edmonton, Alberta Yeg Ballroom Dance Festival yegballroomdance@gmail.com DD/MM/YYYY aJpZteKcUzmrvhxzDmrM23513
Ages
11 and up
Website
https://www.yegballroomdance.ca/
Contact
yegballroomdance@gmail.com 780-418-1881 (Yeg Ballroom Dance Festival)

Free one day festival all about ballroom dance. Free lessons, dance demonstrations, live band, vendors and a great time to learn all about ballroom dance