Directives pour l’initiative de la Journée Montréal Ensemble

Voici les directives (les « Directives ») pour l’initiative (« l’Initiative ») Montréal ensemble administrée par Corus Television Limited Partnership, par son partenaire général Corus Television G.P. Inc., avec sa compagnie mère, ses filiales, sociétés affiliées, entreprises connexes et associées, successeurs, ayants droit, titulaires de licences et tout service/réseau de programmation appartenant à Corus Entertainment Inc., ou exploité ou contrôlé par celle-ci (collectivement désignés sous le vocable « Corus »).

1. ADMISSIBILITÉ

Pour être admissibles à l’Initiative, les participants (les « Participants ») doivent être des résidents légaux du Québec, avoir l’âge de la majorité ou plus au moment de l’affichage de leur soumission, et avoir un compte Facebook, Twitter ou Instagram valide au moment de l’inscription.

Les employés de Corus, ses filiales, sociétés affiliées, entreprises connexes, agences de publicité et de promotion, et les membres du foyer de toutes les entités mentionnées plus haut sont inadmissibles à participer à l’Initiative.

2. PÉRIODE DE L’INITIATIVE

Les soumissions seront acceptées entre 0 h 00 et 23 h 59 HE le 11 mai 2017.

3. COMMENT PARTICIPER

AUCUN ACHAT N’EST REQUIS

Les participants doivent afficher une photo de leur bonne action soit sur la page Facebook ou Twitter de Global Montreal, ou téléverser une photo sur leur page Instagram en utilisant le mot-clé #Journée MTLEnsemble ou #GreaterMontrealDay.

Pour les participants utilisant Instagram, leur profil ne doit pas être un compte privé.

Les directives seront disponibles en ligne jusqu’à la fin de la période de soumission.

4. DONS

Corus versera deux (2) dons de MILLE DOLLARS CANADIENS (1000 $ CAN) chacun à une œuvre de bienfaisance inscrite au Québec ou à un organisme sans but lucratif inscrit au Québec choisi par deux (2) Participants qui, eux-mêmes auront été choisis au hasard et approuvés par Corus (chacun représentant un « Don »).

Les Dons ne sont ni transférables ni échangeables pour de l’argent comptant, et ne seront prolongés en aucune circonstance.

5. CHOIX DES PARTICIPANTS

Deux (2) Participants seront choisis au hasard et avisés avant midi HE le 18 mai 2017.

Si un Participant ne répond pas dans les vingt-quatre (24) heures, il sera disqualifié et un autre Participant sera choisi au hasard.

Corus ne sera aucunement responsable si, pour une raison ou une autre, le Participant ne peut recevoir l’avis de Corus, ou si Corus ne peut recevoir la réponse du Participant.

6. GÉNÉRALITÉS

En participant à l’Initiative, chaque Participant consent à se conformer aux présentes Directives et aux décisions de Corus, qui seront définitives et exécutoires en tous points.

Les Participants qui ne se conformeraient pas aux présentes Directives sont sujets à disqualification.

Corus se réserve le droit, à sa seule discrétion, de mettre fin à la présente Initiative, en tout ou en partie et/ou de modifier, d’amender ou de suspendre l’Initiative, et/ou les présents règlements de quelque façon que ce soit, en tout temps, et pour toute raison de son choix, et ce, sans préavis.

En participant à l’Initiative, les Participants consentent à ce que leur nom et leur affichage de réseau social touchant à l’Initiative puissent être utilisés dans toute forme de média sans autre compensation par Corus; ils renoncent aussi à tous leurs droits (incluant les droits moraux) quant à toute forme de publicité incluant la publicité imprimée, diffusée et de tout autre type.

Les renseignements personnels recueillis pendant la durée de l’Initiative seront utilisés par Corus et ses représentants autorisés uniquement aux fins de l’Initiative et pour verser le(s) Don(s); ils ne seront pas utilisés ou divulgués à toute autre fin, à moins d’y être contraints par la loi.

Corus utilisera les renseignements personnels des Participants seulement aux fins d’identification et protègera les renseignements personnels des Participants conformément à sa politique sur la protection de la vie privée.

L’Initiative n’est nullement commanditée, endossée ou administrée par Facebook, Twitter ou Instagram, et tout renseignement personnel fourni par un Participant est fourni à Corus et non à Facebook, Twitter ou Instagram.

Les questions ou commentaires concernant l’Initiative doivent être acheminés à Corus et non aux plateformes de médias sociaux sur lesquels l’Initiative aurait pu être annoncée.

L’Initiative est assujettie à toutes les lois applicables dans la province de l’Ontario et aux lois Canadiennes qui s’y appliquent.

L’emploi du masculin dans le présent texte a été utilisé pour en alléger la lecture. Corus souscrit à une politique de l’égalité des sexes.