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Jul 1 - Aug 29 10:00 AM - 4:00 PM

“A Seat at the Table” Exhibition (Chinatown) Summer Hours & Guided Tours – Chinese Canadian Museum

Where
Chinese Canadian Museum - 27 E Pender Street, Vancouver, BC View Map
When
Add to Calendar 01-07-2021 10:00 29-08-2021 16:00 America/Toronto “A Seat at the Table” Exhibition (Chinatown) Summer Hours & Guided Tours – Chinese Canadian Museum

Chinese Canadian Museum will extend its opening hours starting July 1. Their award-winning exhibition “A Seat at the Table: Chinese Immigration and British Columbia” is now open every Thursday to Sunday from 10 am to 4 pm in Vancouver Chinatown. Guided tours also available Saturdays and Sundays at 4 pm by appointment. Free admission. Book…

 Chinese Canadian Museum - 27 E Pender Street, Vancouver, BC Chinese Canadian Museum info@chinesecanadianmuseum.ca DD/MM/YYYY aJpZteKcUzmrvhxzDmrM23513
$ Price
Free
Ages
All
Website
http://www.chinesecanadianmuseum.ca
Contact
info@chinesecanadianmuseum.ca 604-683-4295 (Chinese Canadian Museum)
Chinese Canadian Museum will extend its opening hours starting July 1. Their award-winning exhibition “A Seat at the Table: Chinese Immigration and British Columbia” is now open every Thursday to Sunday from 10 am to 4 pm in Vancouver Chinatown. Guided tours also available Saturdays and Sundays at 4 pm by appointment. Free admission. Book your visit at chinesecanadianmuseum.ca. View image in full screen
Chinese Canadian Museum will extend its opening hours starting July 1. Their award-winning exhibition “A Seat at the Table: Chinese Immigration and British Columbia” is now open every Thursday to Sunday from 10 am to 4 pm in Vancouver Chinatown. Guided tours also available Saturdays and Sundays at 4 pm by appointment. Free admission. Book your visit at chinesecanadianmuseum.ca.

Chinese Canadian Museum will extend its opening hours starting July 1. Their award-winning exhibition “A Seat at the Table: Chinese Immigration and British Columbia” is now open every Thursday to Sunday from 10 am to 4 pm in Vancouver Chinatown. Guided tours also available Saturdays and Sundays at 4 pm by appointment. Free admission. Book your visit at chinesecanadianmuseum.ca