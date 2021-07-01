“A Seat at the Table” Exhibition (Chinatown) Summer Hours & Guided Tours – Chinese Canadian Museum
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Add to Calendar 01-07-2021 10:00 29-08-2021 16:00 America/Toronto “A Seat at the Table” Exhibition (Chinatown) Summer Hours & Guided Tours – Chinese Canadian Museum
Chinese Canadian Museum will extend its opening hours starting July 1. Their award-winning exhibition “A Seat at the Table: Chinese Immigration and British Columbia” is now open every Thursday to Sunday from 10 am to 4 pm in Vancouver Chinatown. Guided tours also available Saturdays and Sundays at 4 pm by appointment. Free admission. Book…Chinese Canadian Museum - 27 E Pender Street, Vancouver, BC Chinese Canadian Museum info@chinesecanadianmuseum.ca DD/MM/YYYY aJpZteKcUzmrvhxzDmrM23513
- Price
- Free
- Ages
- All
- Contact
- info@chinesecanadianmuseum.ca 604-683-4295 (Chinese Canadian Museum)
Chinese Canadian Museum will extend its opening hours starting July 1. Their award-winning exhibition “A Seat at the Table: Chinese Immigration and British Columbia” is now open every Thursday to Sunday from 10 am to 4 pm in Vancouver Chinatown. Guided tours also available Saturdays and Sundays at 4 pm by appointment. Free admission. Book your visit at chinesecanadianmuseum.ca