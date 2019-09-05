CELEBRATING 30 YEARS MOST AUTHENTIC REPRESENTATION OF LED ZEPPELIN LED ZEPAGAIN A Tribute to LED ZEPPELIN Tuesday, September 24 at the Mary Irwin Theatre, Rotary Centre For The Arts in Kelowna. Get daily local headlines and alerts Full detailsMary Irwin Theatre - 421 Cawston Avenue, Kelowna, B.C Rock.It Boy Entertainment kylie@rockitboy.com DD/MM/YYYY aJpZteKcUzmrvhxzDmrM23513
CELEBRATING 30 YEARS MOST AUTHENTIC REPRESENTATION OF LED ZEPPELIN LED ZEPAGAIN A Tribute to LED ZEPPELIN Tuesday, September 24 at the Mary Irwin Theatre, Rotary Centre For The Arts in Kelowna.