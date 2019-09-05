Music
Sep 24 7:30 PM - 10:00 PM

Led Zepagain – A Tribute to Led Zeppelin

Where
Mary Irwin Theatre - 421 Cawston Avenue, Kelowna, B.C View Map
When
Add to Calendar 24-09-2019 19:30 24-09-2019 22:00 America/Toronto Led Zepagain – A Tribute to Led Zeppelin

CELEBRATING 30 YEARS MOST AUTHENTIC REPRESENTATION OF LED ZEPPELIN LED ZEPAGAIN A Tribute to LED ZEPPELIN Tuesday, September 24 at the Mary Irwin Theatre, Rotary Centre For The Arts in Kelowna. Get daily local headlines and alerts Full details 

 Mary Irwin Theatre - 421 Cawston Avenue, Kelowna, B.C Rock.It Boy Entertainment kylie@rockitboy.com DD/MM/YYYY aJpZteKcUzmrvhxzDmrM23513
Website
https://www.rockitboy.com/shows/upcoming_shows/led-zepagain-in-kelowna-4/
Contact
kylie@rockitboy.com (Rock.It Boy Entertainment)

CELEBRATING 30 YEARS MOST AUTHENTIC REPRESENTATION OF LED ZEPPELIN LED ZEPAGAIN A Tribute to LED ZEPPELIN Tuesday, September 24 at the Mary Irwin Theatre, Rotary Centre For The Arts in Kelowna.